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Лучший фрагмент победного проката Мишиной и Галлямова на ЧМ в Стокгольме. Видео

Лучший фрагмент победного проката Мишиной и Галлямова на ЧМ в Стокгольме. Видео
Фигурное катание / ЧМ по фигурному катанию 0

Вчера, 24 марта, на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме (Швеция) российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов завоевали золотые медали в соревнованиях спортивных пар. По сумме короткой и произвольной программ Анастасия и Галлямов набрали 227.59 балла. Отметим, что серебро досталось представителям Китая Вэньцзин Суй и Хань Цун, а замкнули тройку лидеров Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, также представляющие Россию.

Права на видео принадлежат ОАО «Первый канал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «ISU Figure Skating».

Напомним, уже сегодня, 25 марта, с произвольной программой выступят женщины. Начало прокатов — 20:00 мск. Лидирует после короткой программы россиянка Анна Щербакова.

Россияне одержали победу на ЧМ в соревнованиях спортивных пар впервые с 2013 года
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