Лучший фрагмент победного проката Мишиной и Галлямова на ЧМ в Стокгольме. Видео

Вчера, 24 марта, на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме (Швеция) российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов завоевали золотые медали в соревнованиях спортивных пар. По сумме короткой и произвольной программ Анастасия и Галлямов набрали 227.59 балла. Отметим, что серебро досталось представителям Китая Вэньцзин Суй и Хань Цун, а замкнули тройку лидеров Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, также представляющие Россию.

Права на видео принадлежат ОАО «Первый канал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «ISU Figure Skating».

Напомним, уже сегодня, 25 марта, с произвольной программой выступят женщины. Начало прокатов — 20:00 мск. Лидирует после короткой программы россиянка Анна Щербакова.