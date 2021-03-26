На награждении Мишиной и Галлямова прозвучал фрагмент концерта Чайковского

Организаторы чемпионата мира по фигурному катанию в Стокгольме (Швеция) включили фрагмент первого концерта композитора Петра Чайковского для фортепиано с оркестром после победы россиян Анастасии Мишиной и Александра Галлямова в соревнованиях спортивных пар.
Напомним, что из-за решения Спортивного арбитражного суда российские фигуристы выступают в Швеции как команда национальной федерации. Также запрещено включать российский гимн на награждении. Вместо этого было решено использовать в качестве музыки произведение Чайковского.
По сумме короткой и произвольной программ Мишина и Галлямов набрали 227.59 балла. Вторыми стали представители Китая Вэньцзин Суй и Хань Цун. Тройку лидеров замкнули Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, также представляющие Россию. Ещё одна пара, представляющая Россию, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, стали четвёртыми.
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