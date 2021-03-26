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Результаты произвольной программы спортивных пар на чемпионате мира по фигурному катанию

Результаты произвольной программы спортивных пар на чемпионате мира по фигурному катанию
Фигурное катание / ЧМ по фигурному катанию 0
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Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов, одержавшие победу в соревнованиях спортивных пар на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме (Швеция), выиграли также и произвольную программу. По её итогам они получили 151,80 балла и опередили ближайших преследователей на 3,71 балла. Отметим, что по итогам короткой программы Мишина и Галлямов были третьими, отставая от ещё одной российской пары, Александры Бойковой и Дмитрия Козловского на 4,37 балла

Фигурное катание. Чемпионат мира. Стокгольм, Швеция
Спортивные пары. Произвольная программа

1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) – 151,80
2. Вэньцзин Суй/Хань Цун (Китай) – 148,09
3. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) – 141,30
4. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) – 137,47
5. Кирстен Мур-Тауэрс/Майкл Маринаро (Канада) – 131,84

Мишина и Галлямов одержали победу на ЧМ-2021 в Стокгольме в соревнованиях спортивных пар
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