Результаты произвольной программы спортивных пар на чемпионате мира по фигурному катанию

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов, одержавшие победу в соревнованиях спортивных пар на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме (Швеция), выиграли также и произвольную программу. По её итогам они получили 151,80 балла и опередили ближайших преследователей на 3,71 балла. Отметим, что по итогам короткой программы Мишина и Галлямов были третьими, отставая от ещё одной российской пары, Александры Бойковой и Дмитрия Козловского на 4,37 балла

Фигурное катание. Чемпионат мира. Стокгольм, Швеция

Спортивные пары. Произвольная программа

1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) – 151,80

2. Вэньцзин Суй/Хань Цун (Китай) – 148,09

3. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) – 141,30

4. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) – 137,47

5. Кирстен Мур-Тауэрс/Майкл Маринаро (Канада) – 131,84