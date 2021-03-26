Чемпионат мира по фигурному катанию — 2021. Прямая трансляция 26 марта

Сегодня, 26 марта, в Стокгольме продолжится чемпионат мира по фигурному катанию. В 12:45 мск начнётся ритм-танец у танцоров на льду.

Прямая трансляция чемпионата мира по фигурному катанию на сайте Первого канала.

Первыми из россиян выступят Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро. Фигуристы попали в четвёртую разминку и получили 17-й стартовый номер. Их примерное время выхода на лёд — 15:34 мск. Другие представители России, Александра Степанова и Иван Букин, оказались в шестой разминке. Александра и Иван получили 27-й стартовый номер и выйдут на лёд приблизительно в 17:09.

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов выступят в заключительной, седьмой разминке. Виктории и Никите достался 31-й стартовый номер. На льду они появятся ориентировочно в 17:42.

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