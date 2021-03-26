Катарина Гербольдт объяснила успех Москвиной, чьи ученики взяли золото и бронзу на ЧМ

Призёр чемпионата России по фигурному катанию Катарина Гербольдт объяснила успех тренера Тамары Москвиной, чьи подопечные завоевали золото и бронзу в соревнованиях спортивных пар на чемпионате мира. Анастасия Мишина и Александр Галлямов поднялись на высшую ступень пьедестала, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский завоевали бронзу.
«Очень понравились обе пары Тамары Николаевны, она человек с большим опытом. Умеет подготавливать к нужным стартам, она мастер создавать внутри группы конкуренцию, которая подстёгивает друг друга.
Я думаю, что она взяла пару (Мишину и Галлямова. — Прим. «Чемпионата») как раз для конкуренции. Москвина как никто умеет работать, когда есть две пары, и (пара Мишина/Галлямов. — Прим. «Чемпионата») тоже показывает плоды этого соперничества и её опыта. На мой взгляд, они на максимальном пике своей формы», — приводят слова Гербольдт «Известия».
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