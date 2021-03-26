Александр Галлямов, выигравший ЧМ в паре с Анастасией Мишиной, подвёл итоги сезона

Россиянин Александр Галлямов, выступающий в спортивной паре с Анастасией Мишиной, подвёл итоги сезона.



«Действительно, это был тяжёлый сезон, мы вошли в него плавно, были трудности и проблемы. Сезон начался позже, чем обычно. Мы подхватили коронавирус, что отложило начало сезона, но мы не приняли это во внимание и постепенно начали достигать пика. Мы разговаривали с иностранными фигуристами и обсуждали, сколько у нас было соревнований. Некоторые говорили, что это их второе соревнование, некоторые, что третье… У нас было чуть меньше 10. У некоторых было даже 11 соревнований. Так что мы шутили, что у нас было почти столько же соревнований, сколько и в обычном сезоне», — сказал фигурист после произвольной программы.



Фигуристы на первом для себя чемпионате мира завоевали золотые медали среди спортивных пар. Пара из Санкт-Петербурга, шедшая после короткой программы третьей, за произвольный прокат получила 151,8 балла и в сумме набрала 227,59.

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