Тамара Москвина прокомментировала золото Мишиной и Галлямова в соревнованиях пар на ЧМ

Тренер по фигурному катанию Татьяна Москвина оценила результаты соревнований спортивных пар на чемпионате мира. Ученики Москвиной завоевали сразу два комплекта медалей: Анастасия Мишина и Александр Галлямов взяли золото, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский — бронзу.
«Вплоть до выступления в произвольной программе преимущество на прогонах и репетициях, причём огромное, имели Саша с Димой. Я же не могла им (Мишиной и Галлямову. — Прим. «Чемпионата») сказать: ребята, думать о золоте вам рано, давайте вы возьмёте какую-нибудь другую медаль. Сложилось так, что они выиграли.
Бойкова и Козловский прокатали свою программу с ошибками, а судьи сейчас стали очень строго относиться к подобным вещам», — цитирует Москвину «RT на русском».
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