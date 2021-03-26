«Наглость!» Москвина рассказала, как решилась поставить программу под We are the Champions

Тренер по фигурному катанию Татьяна Москвина рассказала, как решилась поставить программу Анастасии Мишиной и Александру Галлямову под известный хит We are the Champions группы Queen. Напомним, Мишина и Галлямов завоевали золото на чемпионате мира.
«Я точно так же, как и вы, понимала, что это не просто нахальство, а откровенная наглость, совершенно мне не свойственная к тому же. А потом вдруг подумала: «Тамара, тебе 80 лет. Ну можно хотя бы раз в жизни позволить себе быть наглой?!» Вот и взяла музыку Queen, только без слов.
А потом почувствовала, что в таком виде она не производит того впечатления, которое мне хотелось бы получить: в ней не ощущается настоящего подъёма, ярких красок. Вот я и решила наглеть дальше: вернула вокал.
Не скажу, что чувствовала себя комфортно при этом. Постоянно ждала упрёков, что неприлично брать такую композицию для дебютантов, которые ещё ничего в своей жизни не выиграли. В итоге решила, что это вообще не должно меня волновать. Раз уж мы сделали первый шаг к тому, чтобы быть наглыми, нужно было идти до конца», — приводит слова Москвиной «RT на русском».
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