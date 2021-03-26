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Татьяна Волосожар: надеюсь, следующих золотых медалей нам не придётся ждать 8 лет

Татьяна Волосожар: надеюсь, следующих золотых медалей нам не придётся ждать 8 лет
Фигурное катание / ЧМ по фигурному катанию 0
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Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар прокомментировала успехи российских пар на чемпионате мира в Стокгольме. Золото выиграли Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Бронзу завоевали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Евгения Тарасова и Владимир Морозов заняли четвёртое место.

«Мы все ждали это золото 8 лет! Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали чемпионами мира в парном катании! Последний раз золотые медали в этом виде мы выигрывали в 2013 году – их как раз привезли мы с Максом. И удивительно, но тогда это тоже случилось спустя восемь лет после победы Татьяны Тотьмяниной и Максима Маринина. Надеюсь, следующих золотых медалей нам не придётся ждать снова 8 лет.

И, конечно, я хочу поддержать Женю Тарасову, Володю Морозова и их прекрасных тренеров Максима Транькова и Сергея Воронова. Ребята, вы очень крутые, и я уверена, что ваши медали ещё ждут вас!» — написала Волосожар.

Пост доступен в «инстаграме» Татьяны Волосожар

Татьяна Тарасова прокомментировала завоевание российскими парами золота и бронзы ЧМ
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