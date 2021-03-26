«Разорвали китайцев». Ирина Слуцкая — о победе Мишиной и Галлямова на чемпионате мира

Заслуженный мастер спорта России Ирина Слуцкая прокомментировала победу спортивной пары Анастасия Мишина — Александр Галлямов на дебютном для них чемпионате мира в Стокгольме.
Пара из Санкт-Петербурга выиграла золотые медали, набрав в сумме по итогам короткой и произвольной программ 227,59 балла. Третье место заняли Александра Бойкова — Дмитрий Козловский с результатом 217,63. Ещё одна российская пара Евгения Тарасова — Владимир Морозов заняли четвёртое место с суммой в 217,63 балла.
«Конечно, мы всегда ждём побед! Очень приятно, что победили дебютанты: тихо и спокойно выиграли у всех. Разорвали китайцев. К сожалению, другие наши пары допустили достаточное количество ошибок, поэтому не было возможности бороться за первое место», — сказала Слуцкая в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
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