«Разорвали китайцев». Ирина Слуцкая — о победе Мишиной и Галлямова на чемпионате мира

Заслуженный мастер спорта России Ирина Слуцкая прокомментировала победу спортивной пары Анастасия Мишина — Александр Галлямов на дебютном для них чемпионате мира в Стокгольме.

Пара из Санкт-Петербурга выиграла золотые медали, набрав в сумме по итогам короткой и произвольной программ 227,59 балла. Третье место заняли Александра Бойкова — Дмитрий Козловский с результатом 217,63. Ещё одна российская пара Евгения Тарасова — Владимир Морозов заняли четвёртое место с суммой в 217,63 балла.

«Конечно, мы всегда ждём побед! Очень приятно, что победили дебютанты: тихо и спокойно выиграли у всех. Разорвали китайцев. К сожалению, другие наши пары допустили достаточное количество ошибок, поэтому не было возможности бороться за первое место», — сказала Слуцкая в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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