Анна Щербакова четырежды упала на тренировке произвольной программы на ЧМ

Российская фигуристка Анна Щербакова провела последнюю официальную тренировку в преддверии произвольной программы на чемпионате мира в Стокгольме. 16-летняя спортсменка не избежала падения с четверного флипа, также она допустила два падения с тройного лутца и падение с тройного риттбергера в каскаде.

Напомним, Щербакова показала лучший результат в короткой программе. Почти два балла проиграла ей японка Рика Кихира. На третье место судьи поставили ещё одну россиянку — Елизавету Туктамышеву. Произвольную программу фигуристки продемонстрируют сегодня, 26 марта.

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