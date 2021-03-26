Анна Щербакова четырежды упала на тренировке произвольной программы на ЧМ

Российская фигуристка Анна Щербакова провела последнюю официальную тренировку в преддверии произвольной программы на чемпионате мира в Стокгольме. 16-летняя спортсменка не избежала падения с четверного флипа, также она допустила два падения с тройного лутца и падение с тройного риттбергера в каскаде.
Напомним, Щербакова показала лучший результат в короткой программе. Почти два балла проиграла ей японка Рика Кихира. На третье место судьи поставили ещё одну россиянку — Елизавету Туктамышеву. Произвольную программу фигуристки продемонстрируют сегодня, 26 марта.
«Чемпионат» запустил «Ход коньком» в Telegram! Канал про фигурное катание, не только о противостоянии Тутберидзе и Плющенко, но и о всех событиях одного из самых популярных видов спорта в России. Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 26 марта 2021
-
17:35
-
17:21
-
17:15
-
16:55
-
16:25
-
16:02
-
15:40
-
15:37
-
15:00
-
14:40
-
14:36
-
14:29
-
14:06
-
14:01
-
13:52
-
12:36
-
12:04
-
12:00
-
11:45
-
11:45
-
11:42
-
11:40
-
11:07
-
10:58
-
10:54
-
10:05
-
09:58
-
09:56
-
09:50
-
09:38
-
09:30
-
09:22
-
09:14
-
08:52
-
08:40