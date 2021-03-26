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Татьяна Тарасова подвела итоги выступления российских дуэтов в ритмическом танце

Татьяна Тарасова подвела итоги выступления российских дуэтов в ритмическом танце
Фигурное катание / ЧМ по фигурному катанию 0
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова подвела итоги выступления российских танцевальных дуэтов в первом виде программы на чемпионате мира по фигурному катании в Стокгольме (Швеция).

Виктория Синицина и Никита Кацалапов показали безупречный прокат и лидируют после ритмического танца. Александра Степанова и Иван Букин из-за ошибки партнёрши занимают пятое место.

«Синицина и Кацалапов превосходно откатали. Это было потрясающе! Жулин поставил замечательный танец! Сегодня совпало всё: и постановка, и исполнение. Поздравляю их!

Что касается нашей второй пары, если бы Степанова не сделала ошибку, то они с Букиным были бы выше пятого места. Но была ошибка, поэтому они будут соревноваться с американцами и канадцами», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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