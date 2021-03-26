Виктория Синицина и Никита Кацалапов зажигают в танцах на льду. Как же они хороши!

Российские фигуристы в шаге от золота чемпионата мира. Мы ждём эту победу уже 12 лет

Чемпионы Европы в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов проводят тяжелейший сезон, но трудности их не сломили. Если титулованные французы Пападакис/Сизерон просто отказались от участия в чемпионате мира, то россияне приехали в Стокгольм за титулом.

Наконец-то у российских танцоров есть все шансы прервать гегемонию французов и впервые за 12 лет выиграть чемпионат мира!

Загорски и Гурейро выступили с личным рекордом

Первые разминки танцевальных соревнований выдающимися прокатами не порадовали. Спортсменам как будто постоянно чего-то не хватало — то скорости, то чистоты исполнения элементов, то глубины интерпретации. На общем фоне выделились участники из Украины — Александра Назарова и Максим Никитин, занимающиеся у российского тренера Александра Жулина. К сожалению, фигуристы получили невысокие баллы и не смогли выйти в произвольную программу. Лучше дела обстояли у немцев Катарины Мюллер и Тима Дика, которых тренирует другой знаменитый российский специалист – Анжелика Крылова.

Российские болельщики ждали, когда на лёд выйдут серебряные призёры чемпионата России Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро. И ребята по-настоящему порадовали. Ученики Светланы Алексеевой показали плавное, кантиленное катание. На хорошей скорости Тиффани и Джонатан исполнили эталонные твиззлы — расстояние между спортсменами было минимальным. Тем не менее сложилось ощущение, что Гурейро и Загорски немного сдерживали себя в ритм-танце. Возможно, они оставляют силы для произвольного танца, а может, сказалось волнение. Результат всё равно получился отличный — 75, 58 балла — пара обновила личный рекорд.

Ошибка российских претендентов на медали

В отсутствие французов Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона главными соперниками россиян на этом чемпионате мира стали канадские и американские дуэты. Маржори Лажуа и Закари Лага дебютировали на мировом первенстве. Они представили свою интерпретацию «Вестсайдской истории». Прокат вышел немного небрежным, и судьи поставили им 72 балла.

Американская пара Жан-Люк Бейкер/Кейтлин Хавайек зажгла под музыку 70-х. Очень стильное выступление, было видно, что фигуристы кайфовали на льду. Даже по окончании проката эмоции не утихали — Жан-Люк и Кейтлин никак не могли перестать танцевать. Их выступление арбитры оценили на 75,08 балла. Полбалла спортсмены уступили Загорски и Гурейро.

Эффектные канадцы Лоранс Фурнье Бодри и Николай Сёренсен рассказали историю Бонни и Клайда. Настоящий гангстерский блокбастер впечатлил судей — 77,87 балла. Они обошли Тиффани и Джонатана, но ненамного — чуть больше двух баллов.

Закрывали шестую разминку чемпионы России Александра Степанова и Иван Букин. Фигуристы продемонстрировали яркую программу под музыку группы Queen «The Show Must Go On». Ваня и Саша настолько вжились в свои образы, что их страстному поцелую в конце выступления несомненно веришь. Классно катались фигуристы, однако в середине ритм-танца партнёрша совершила ошибку — Саша недокрутила твиззл, из-за чего её вывалило из круга. Для спортсменов такого уровня это серьёзный недочёт. Судьи оценили два элемента на третий уровень, что отразилось на их оценках — 83,02 балла. Поддержали Степанову и Букина трибуны — в тишине полупустого зала раздалось громкое «Молодцы».

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Синицина и Кацалапов рвутся к золоту

В последней разминке канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье откатали безукоризненно, но из-за проигрыша в технике лишь на немного обошли ошибившихся россиян. Американские фигуристы Мэдисон Чок и Эван Бейтс продемонстрировали лёгкие поддержки, сложные дорожки шагов, великолепный чоктау. За диагональную дорожку дуэт получил лишь третий уровень, но это не помешало им набрать очень высокие баллы — 85,15.

И вот настал момент, которого все ждали, — приготовились выступать действующие чемпионы Европы Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Их ритм-танец «Поющие под дождём» уже успел полюбиться зрителям, и сегодня Вика и Никита не разочаровали. Каждый шаг, каждый поворот был выверен до предела. Не было никакого сомнения в том, что перед нами лидеры, и оценка это только подтвердила – 88,15 балла. Как же они хороши!

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Завершали программу ритм-танца Мэдисон Хаббел и Захари Донахью. Их силовое катание выглядело впечатляюще, но на фоне великолепных, буквально парящих надо льдом Синициной и Кацалапова американцы блекли и в итоге проиграли более двух баллов.

Российские фигуристы в шаге от долгожданного титула. А ведь мы ждём эту победу уже 12 лет!