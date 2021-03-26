Фигуристка Щербакова выиграла чемпионат мира, Туктамышева и Трусова — призёры

На чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в Стокгольме (Швеция), разыграны медали в соревнованиях женщин.

Победу одержала Анна Щербакова. Серебряным призёром стала Елизавета Туктамышева, бронзовым — Александра Трусова, которая провалила короткую программу, но выиграла произвольную.

Трусова поднялась с 12-го места после короткой программы на третье. В произвольной программе Александра попыталась исполнить пять четверных прыжков — два из них удачно, один с ошибкой, два — с падением.

Туктамышева не попадала в сборную с 2015 года, когда выиграла чемпионат мира.

Фигурное катание. Чемпионат мира. Стокгольм, Швеция

Женщины

1. Анна Щербакова (Россия) – 233,17

2. Елизавета Туктамышева (Россия) – 220,46

3. Александра Трусова (Россия) – 217,20.