Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

Фигуристка Щербакова выиграла чемпионат мира, Туктамышева и Трусова — призёры

Фигуристка Щербакова выиграла чемпионат мира, Туктамышева и Трусова — призёры
Фигурное катание / ЧМ по фигурному катанию 0

На чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в Стокгольме (Швеция), разыграны медали в соревнованиях женщин.

Победу одержала Анна Щербакова. Серебряным призёром стала Елизавета Туктамышева, бронзовым — Александра Трусова, которая провалила короткую программу, но выиграла произвольную.

Трусова поднялась с 12-го места после короткой программы на третье. В произвольной программе Александра попыталась исполнить пять четверных прыжков — два из них удачно, один с ошибкой, два — с падением.

Туктамышева не попадала в сборную с 2015 года, когда выиграла чемпионат мира.

Фигурное катание. Чемпионат мира. Стокгольм, Швеция
Женщины

1. Анна Щербакова (Россия) – 233,17
2. Елизавета Туктамышева (Россия) – 220,46
3. Александра Трусова (Россия) – 217,20.

Фигурное катание. ЧМ-2021. Стокгольм, Швеция
Женщины. Произвольная программа
26 марта 2021, пятница. 20:00 МСК
Окончено
1
Анна Щербакова
Россия
233.17
2
Елизавета Туктамышева
Россия
220.46
3
Александра Трусова
Россия
217.20
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021