«Боже мой, это какое-то чудо!» Ягудин заплакал в эфире после проката Щербаковой

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин эмоционально отреагировал на «золотое» выступление российской фигуристки Анны Щербаковой в произвольной программе на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция). Во время речи он плакал и брал паузы.
«Ой, я не могу. Мы знаем, через какие трудности проходила Аня в течение всего сезона. Мы не стали про это говорить, но прекрасно знали, как тяжело она восстанавливалась после болезни. Спортсмены – это не те люди, которые жалуются на своё физическое состояние. Раз ты приехал соревноваться, то выходи и делай.
Четверной флип у неё не так стабильно шёл на тренировках, и было это падение. Но что отделяет простого спортсмена от чемпионки мира? После этого падения с четверного флипа она встала. Щербакова доказала, что не зря выиграла все турниры в этом сезоне. Браво! Ханю бросают Винни-Пухов. Сейчас мы хотим выпрыгнуть. Жаль, с нами нет Татьяны Анатольевны Тарасовой. Наверное, мы бы рыдали все вместе. Боже мой, это какое-то чудо!», — сказал Ягудин в эфире «Первого канала».
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