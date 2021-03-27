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Глава «Самбо-70»: победа Щербаковой — огромное счастье!

Глава «Самбо-70»: победа Щербаковой — огромное счастье!
Фигурное катание / ЧМ по фигурному катанию 0

Директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал победу Анны Щербаковой на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме (Швеция).

Воспитанница Этери Тутберидзе уверенно выиграла короткую программу, а в произвольной немного уступила Александре Трусовой, но этого хватило для победы по сумме баллов.

«Мы все плачем! Победа Щербаковой — огромное счастье! Положа руку на сердце, могу сказать: ничего милее и роднее победы Ани мы не ждали. Почему-то Щербакова для нас была самой долгожданной, важной, обаятельной и любимой ученицей.

У меня есть заместитель — Мария Валерьевна, она много лет переживала за Щербакову. Я за неё очень рад! Она одна из немногих, кто верил в неё бескорыстно и до конца», — сказал Лайшев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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