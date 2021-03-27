Три хрупкие фигуристки заставили реветь от счастья. Безоговорочный триумф России!

Анна Щербакова на зубах вытянула главный прокат в своей жизни и выиграла чемпионат мира. Как же ей было тяжело!

Пятничным вечером улицы российских городов опустели. Произвольная программа женщин на чемпионате мира по фигурному катанию стала главным событием в стране как минимум на эти несколько часов.

В это до конца невозможно было поверить, но российские девочки закрыли путь на пьедестал иностранным соперницам. Космический прорыв Саши Трусовой, неубиваемую страсть к фигурному катанию Лизы Туктамышевой и невероятное преодоление Ани Щербаковой мы будем вспоминать и смаковать ещё очень долго.

А пока вместе с девочками ревём от счастья!

Момент истины для Трусовой

Всё, что было до Саши Трусовой, было лишь тягучим и мучительным ожиданием чего-то по-настоящему большого и великого. На наших с вами глазах 16-летняя российская девочка раздвигала границы возможного и вписывала своё имя в историю несмываемыми чернилами. И в данном случае абсолютно неважно, кто выводил её на лёд: Тутберидзе или Плющенко.

Саша выглядела предельно сосредоточенной и отбросила всё, что могло ей помешать. Включая сложные связки и трюк с пластмассовыми шипами, выпускаемыми из рук по ходу программы. Можно бесконечно спорить, стала ли Трусова лучше скользить и точнее попадать в музыку, но в данном случае это не имело никакого значения. Все, как мантру, повторяли «пять четверных» и ждали только прыжков. И Саша прыгала!

Четверной флип – чисто. Четверной сальхов – падение. Четверной лутц – тройной тулуп – чисто. Четверной лутц – падение. Четверной тулуп с ошибкой на выезде – ойлер – тройной сальхов.

Посмотреть видео выступления Александры Трусовой в произвольной программе можно на сайте Первого канала.

Судьи, естественно, сняли с Саши всё, что можно снять. Оценка в 217,20 оставляла её в борьбе за пьедестал, но практически лишала шансов на победу. И тем не менее Русская ракета всё-таки взлетела в историю. До этого момента никто и никогда не прыгал на чемпионате мира больше одного четверного. Она прыгнула пять, и три из них – чисто. Да, Трусова проиграла, но проиграла она не сегодня, а в короткой программе. И уж точно Саша не собирается сдаваться.

Российские фигуристки никогда не добивались такого результата. Есть исторический рекорд! Щербакова, Туктамышева и Трусова вчистую разгромили всех соперниц. Это просто поразительно!

Сенсация от бывшей украинки

В ожидании выступлений главных претенденток на медали можно было полюбоваться настоящим женским катанием в исполнении бельгийки Луны Хендрикс, которая ни о каких ультра-си и не думает, но при этом проиграла Трусовой меньше 10 баллов.

Реально подвинуть Сашу могла американка Брейди Теннелл, но она подошла к турниру явно не в оптимальной форме и в итоге проиграла даже бывшей украинке Ольге Микутиной, выступающей за Австрию. К слову, именно Оля, пожалуй, стала главным открытием чемпионата мира в Стокгольме, нежданно-негаданно ворвавшись в топ-10.

Судьба золота чемпионата мира в руках Трусовой. Как Саше обыграть Щербакову Русская ракета наконец-то сможет исполнить мечту. А у России огромные шансы на весь пьедестал.

В последней разминке буквально каждая фигуристка могла опередить Трусову и разбить мечты о российском пьедестале. Выразительная японка Каори Сакамото была практически безупречна, но несложный контент сыграл с ней злую шутку. В итоге арбитры посчитали, что Каори проиграла не только Трусовой, но и Хендрикс. Кореянка Йелим Ким смазала впечатление от своей трогательной программы обилием технического брака.

Трусовой до медали оставалось опередить всего двух соперниц, и если американка Карен Чен Саше предсказуемо уступила, то дальше всё было в руках фигуристок, попавших в топ-3 в короткой программе.

Туктамышева приблизила российский пьедестал

Елизавета Туктамышева за первые 30 секунд нахождения на льду буквально заставила сердце выпрыгивать из груди. Тройной аксель в каскаде с двойным тулупом – с крошечной помаркой на выезде. Сольный тройной аксель, а следом и каскад тройной лутц – тройной тулуп – идеально. А дальше обиднейшая ошибка на тройном флипе, которую можно объяснить только колоссальным напряжением. Лиза отчаянно спасала прыжок, но не устояла на ногах. В пустом зале её программа под музыку «Хроники заводной птицы» смотрелась особенно волнующе и вызывала тревожные эмоции.

Лиза уже была и чемпионкой мира, и чемпионкой Европы, но, возможно, именно сегодня случился главный прокат её жизни. В 24 года, после травм, болезней и долгих лет без главных турниров Туктамышева выцарапала свой шанс и вцепилась в него мёртвой хваткой! Гениальная ученица гениального тренера спустя шесть лет после победы в Шанхае вновь забралась на пьедестал!

Посмотреть видео выступления Елизаветы Туктамышевой в произвольной программе можно на сайте Первого канала.

До полностью российского пьедестала оставалось рукой подать. Очень не хотелось болеть против симпатичной японской фигуристки Рики Кихиры, но, когда она упала, миллионы российских болельщиков выдохнули с облегчением. Рика абсолютно не выдержала напряжения момента и посыпалась.

Щербакова становится чемпионкой мира!

Сомнений в том, что все три великолепные российские фигуристки уедут из Стокгольма с медалями, не оставалось никаких. А вот победа Анны Щербаковой после падения с четверного флипа уже не казалась железобетонной. И тут всё решил характер. Тот самый характер, который помог хрупкой девочке в полуобморочном состоянии выиграть чемпионат России. Сейчас, судя по тренировкам, тоже казалось, что Аня не в блестящей форме. Но как же она умеет собираться на эти судьбоносные четыре минуты!

После фирменного каскада тройной лутц – тройной риттбергер в самой концовке отпали последние вопросы. Анна Щербакова – новая чемпионка мира!

Посмотреть видео выступления Анны Щербаковой в произвольной программе можно на сайте Первого канала.

В «кисс энд край» Аня сначала выглядела очень спокойной, но потом, будто что-то осознав, дала волю эмоциям. А когда радоваться, если не сейчас?! И вместе с Аней радуется вся Россия! У нас впервые в истории полный пьедестал в женском фигурном катании на чемпионате мира!

Спасибо, девочки, за это счастье! Ради этого стоит жить!