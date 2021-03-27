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Анна Щербакова засмеялась, когда включили мелодию Чайковского на награждении ЧМ-2021

Анна Щербакова засмеялась, когда включили мелодию Чайковского на награждении ЧМ-2021
Фигурное катание / ЧМ по фигурному катанию 0
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Российская фигуристка Анна Щербакова, которая выиграла чемпионат мира в Стокгольме, засмеялась, когда на награждении включили мелодию Чайковского.

Напомним, что из-за решения спортивного арбитражного суда российские фигуристы выступают в Швеции как команда национальной федерации. Также запрещено включать российский гимн на награждении. Вместо этого было решено использовать в качестве музыки произведение Чайковского.

На чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в Стокгольме (Швеция), в соревнованиях у женщин все три медали завоевали россиянки. Впервые в истории этого вида программы представительницы России заняли весь пьедестал почёта.

Победу одержала Анна Щербакова. Серебряным призёром стала Елизавета Туктамышева, бронзовым — Александра Трусова, провалившая короткую программу, но выигравшая произвольную.

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