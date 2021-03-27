«Спасибо за подарок всей стране!» Драчёв отреагировал на триумф российских фигуристок

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв поздравил российских фигуристок с триумфом на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция).
Напомним, в соревнованиях у женщин все три медали завоевали россиянки. Впервые в истории этого вида программы представительницы России заняли весь пьедестал почёта.
Победу одержала Анна Щербакова. Серебряным призёром стала Елизавета Туктамышева, бронзовым — Александра Трусова.
Драчёв поделился в своём «инстаграме» видеороликом с церемонии награждения.
«Золото, серебро и бронза у наших спортсменок! Спасибо за праздник!» — написал Драчёв.
В следующей публикации экс-обладатель Кубка мира поделился снимками фигуристок с медалями и написал: «Поздравляем российских спортсменок на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме! Молодцы! Спасибо за подарок всей стране!»
- 27 марта 2021
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