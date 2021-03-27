Пападакис оценила шансы Синициной и Кацалапова в борьбе с американской парой на ЧМ-2021

Французская фигуристка Габриэла Пападакис поделилась мнением о шансах Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, выступающих в паре, в борьбе с американскими фигуристами Мэдисоном Хуббеллом и Закари Донохью.
«Тяжело делать прогноз на произвольный танец. Результаты ритм-танца меня не то чтобы удивили, но в последние пару лет мы видели, что Хуббелл и Донохью, как и Синицина с Кацалаповым, подвержены ошибкам, когда на них оказывается давление. И думаю, что это от них никуда не делось. На этом турнире очень высокое давление, потому что они хотят стать чемпионами мира, а сейчас путь открыт. Это две пары, которые могут как потрясающе выступить под давлением, так и наошибаться. В ритм-танце обе пары выступили превосходно, у них отличные программы. Интересно посмотреть, что будет в произвольном танце.
Виктория и Никита могут сохранить первое место, потому что у них уже есть отрыв в два балла от Мэдисон и Закари. Честно говоря, я не знаю, поменяли ли они номер. Если выступят с тем же, что и в прошлом сезоне, то у них наибольшие шансы на победу. Но если поменяли, то я уже не так уверена. А у Мэдисон и Закари точно новая программа. Конечно, мне бы хотелось увидеть победу Мэдисон и Закари, потому что они мои друзья, я вижу их каждый день. Думаю, у них тоже есть шансы. Психологически им будет легче, потому что они в роли догоняющих. Когда Хуббелл и Донохью догоняют, они обычно выступают лучше. Возможно, эта пара нас удивит», — сказала Пападакис в интервью CBC.
- 27 марта 2021
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