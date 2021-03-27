Гербольдт: получить три квоты на Олимпиаду будет трудно, но выполнимо

Призёр чемпионата России по фигурному катанию Катарина Гербольдт поделилась мнением о шансах российских фигуристов Михаила Коляды и Евгения Семененко обеспечить три квоты для сборной России в соревновании мужчин-одиночников на Олимпийские игры в Пекине (Китай).

«Я надеюсь, что наши ребята соберутся, покажут, что они умеют делать, качественно это исполнят. Будем надеяться, что они смогут подняться выше. Что касается шансов Коляды на медаль, то будет очень сложно. Но в спорте надо всегда ставить перед собой высокие цели и не терять надежды. Первая пятёрка фигуристов — все достойные наград соперники. Получить три квоты на Олимпиаду будет трудно, но это выполнимая задача», — сказала Гербольдт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.



Напомним, сегодня, 27 марта, Михаил и Евгений выступят с произвольными программами на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме (Швеция). Начало — в 13:00 мск. По итогам короткой программы Коляда и Семененко занимают четвёртое и десятое места соответственно.