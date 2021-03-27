Гербольдт: подвиг фигуристок вписал нас в историю. Туктамышева ждала и трудилась много лет

Призёр чемпионата России по фигурному катанию Катарина Гербольдт прокомментировала результаты чемпионата мира в женском одиночном катании. Чемпионкой стала Анна Щербакова, серебряным призёром — Елизавета Туктамышева, бронзовым — Александра Трусова.



«Три медали на чемпионате мира — здорово. Этот подвиг вписал нас в историю. Они все выглядели прекрасно и заслужили этот успех. Щербакова — чемпионка мира, но каждая из них вчера показала свой боевой характер. Мы должны ими гордиться.



Аня Щербакова терпела, делала всё хладнокровно и не расклеилась после первого неудачного элемента. Лиза Туктамышева, в свою очередь, ждала столько лет и упорно трудилась, несмотря ни на что. Что касается Трусовой, то заявить такой контент из пяти четверных и прыгнуть с 12-го места на третье — очень достойно», — сказала Гербольдт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

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