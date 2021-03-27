Бестемьянова поделилась мнением о предстоящих выступлениях Коляды и Семененко на ЧМ-2021

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова поделилась мнением о предстоящих выступлениях с произвольными программами российских фигуристов Михаила Коляды и Евгения Семененко на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция).



«Самая главная задача у мужчин на этом чемпионате мира — получить три квоты на Олимпиаду. Не знаю, удастся ли Мише Коляде войти в тройку, но очень хочется, чтобы это произошло. Всё зависит от того, кто как будет кататься. Не надо измерять вероятность получения медали, нужно просто кататься. Там будет видно.

Все видели вчера, что было у женщин. Кто мог предсказать перед произвольной программой? Давайте просто молиться и надеяться, чтобы Миша откатался, а всё остальное сложилось в нашу пользу. Что касается Семененко, то надеюсь, что он выступит прекрасно и безошибочно», — сказала Бестемьянова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.



Напомним, по итогам короткой программы Коляда и Семененко занимают четвёртое и десятое места соответственно.

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