Бестемьянова поделилась мнением о предстоящих выступлениях Коляды и Семененко на ЧМ-2021

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова поделилась мнением о предстоящих выступлениях с произвольными программами российских фигуристов Михаила Коляды и Евгения Семененко на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция).
«Самая главная задача у мужчин на этом чемпионате мира — получить три квоты на Олимпиаду. Не знаю, удастся ли Мише Коляде войти в тройку, но очень хочется, чтобы это произошло. Всё зависит от того, кто как будет кататься. Не надо измерять вероятность получения медали, нужно просто кататься. Там будет видно.
Все видели вчера, что было у женщин. Кто мог предсказать перед произвольной программой? Давайте просто молиться и надеяться, чтобы Миша откатался, а всё остальное сложилось в нашу пользу. Что касается Семененко, то надеюсь, что он выступит прекрасно и безошибочно», — сказала Бестемьянова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.
Напомним, по итогам короткой программы Коляда и Семененко занимают четвёртое и десятое места соответственно.
«Чемпионат» запустил «Ход коньком» в Telegram! Канал про фигурное катание, не только о противостоянии Тутберидзе и Плющенко, но и обо всех событиях одного из самых популярных видов спорта в России. Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 27 марта 2021
-
13:30
-
13:20
-
12:57
-
12:37
-
12:21
-
12:08
-
11:53
-
11:52
-
11:32
-
11:23
-
11:15
-
11:10
-
11:02
-
10:57
-
10:52
-
10:41
-
10:28
-
10:18
-
10:17
-
10:06
-
10:00
-
09:49
-
09:40
-
09:15
-
09:00
-
04:04
-
02:51
-
01:55
-
01:43
-
01:31
-
01:19
-
01:12
-
01:01
-
00:55
-
00:52