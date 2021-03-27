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Тарасова: у Коляды два одинаковых четверных, все прыгают 4-5. На что рассчитывать?

Тарасова: у Коляды два одинаковых четверных, все прыгают 4-5. На что рассчитывать?
Фигурное катание / ЧМ по фигурному катанию 0
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова подвела итоги выступления российских фигуристов на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция).

По итогам соревнований в мужском одиночном катании Михаил Коляда стал пятым, а дебютант Евгений Семененко – восьмым. На следующем первенстве планеты и на Олимпийских играх Россию теперь будут представлять три одиночника.

«Семененко – просто блистательно для первого раза. Стоит ли ему ехать на Олимпиаду? Я не буду так быстро делать такие стремительные выводы. Есть следующий сезон, будем смотреть.

У Коляды мало четверных. Два одинаковых четверных, а все прыгают по пять, по четыре. Ну как? На что рассчитывать? Он меня не разочаровал, конечно, он понимает – у него не такая техничная программа, как у этих выдающихся мальчиков, поэтому катать он должен её абсолютно чисто. Тогда можно рассчитывать на медаль. А если при этом что-то не делать, то не получится», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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