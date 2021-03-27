Ирина Роднина оценила результаты российских мужчин-одиночников на чемпионате мира

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина поделилась мнением о результатах российских мужчин-одиночников на чемпионате мира.
«Очень рада за наших мальчиков. Наверное, Миша Коляда хотел быть повыше. Да и мы сами мечтали о призовых местах. Но реальность такова, что на этот раз без пьедестала. Самое главное, мы вернули три квоты на Олимпиаду в мужском одиночном катании — это уже большое достижение. И у Коляды, и у Семененко есть всё, чтобы продолжать повышать своё мастерство.
Мог ли Коляда быть в тройке без падения? Думаю, даже без падения пришлось бы тяжело. Всё же у других спортсменов больший набор прыжков в четыре оборота.
Что касается Семененко и Олимпиады, то у нас впереди ещё целый год. Главное, что у нас есть три места. За год вам никто и ничего не скажет», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
- 27 марта 2021
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