Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

Бутырская: Коляда так потрясающе начал! Чего испугался? Обидно

Бутырская: Коляда так потрясающе начал! Чего испугался? Обидно
Фигурное катание / ЧМ по фигурному катанию 0
Аудио-версия:

Первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская подвела итоги выступления российских фигуристов на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция).

По итогам соревнований в мужском одиночном катании Михаил Коляда стал пятым, а дебютант Евгений Семененко – восьмым. На следующем первенстве планеты и на Олимпийских играх Россию теперь будут представлять три одиночника.

«Очень жалко, что Коляда пятый. Так потрясающе начал! Ну что же не дотерпеть, не доработать. Чего испугался? Сам себя что ли? Обидно! Сам отдал, никто забирать не хотел. Я думала, в тройке он будет. Понятно, что там сложно соревноваться, надо добавлять четверные прыжки. Что касается Семененко, то он молодец, оправдал доверие федерации. С первого раза очень прилично выступил, возраст позволяет расти дальше», — сказала Бутырская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Чемпионат мира по фигурному катанию. Русские мужики совершили чудо. Браво, парни! LIVE
Россия должна увезти три золота с чемпионата мира! Такого не было 16 лет! Все подробности — в онлайн-трансляции на «Чемпионате».
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021