Бутырская: Коляда так потрясающе начал! Чего испугался? Обидно

Первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская подвела итоги выступления российских фигуристов на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция).

По итогам соревнований в мужском одиночном катании Михаил Коляда стал пятым, а дебютант Евгений Семененко – восьмым. На следующем первенстве планеты и на Олимпийских играх Россию теперь будут представлять три одиночника.

«Очень жалко, что Коляда пятый. Так потрясающе начал! Ну что же не дотерпеть, не доработать. Чего испугался? Сам себя что ли? Обидно! Сам отдал, никто забирать не хотел. Я думала, в тройке он будет. Понятно, что там сложно соревноваться, надо добавлять четверные прыжки. Что касается Семененко, то он молодец, оправдал доверие федерации. С первого раза очень прилично выступил, возраст позволяет расти дальше», — сказала Бутырская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.