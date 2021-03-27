Мишина: при чистом прокате Коляда вряд ли бы обошёл Ханю и остался бы четвёртым

Тренер Татьяна Мишина оценила выступление учеников школы Алексея Мишина – Михаила Коляды и Евгения Семененко – на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция).

Претендовавший на медали Коляда не избежал ошибок и занял пятое место, 17-летний дебютант Семененко с чистыми прокатами стал восьмым. Эти результаты позволяют России заявить трёх фигуристов на следующий чемпионат мира и Олимпийские игры.

«Тяжело рассуждать с позиции «если бы да кабы». Но мне кажется, Миша Коляда остался бы четвёртым, если бы чисто откатал произвольную программу. Юдзуру Ханю он вряд ли бы обошёл. Не стоит расстраиваться из-за пятого места. Больше обидно, что Миша упал с акселя второго. Раньше Миша мог допускать непредвиденные ошибки, а сейчас он блестяще провел первую половину программы. Миша по уровню катания, по скольжению на одном уровне с лидерами, он конкурентоспособен. Он показал хороший результат.

У Жени Семененко отличный прокат в произвольной программе, безошибочный. Он сделал всё очень чисто, качественно. В произвольной оценили его очень хорошо, а в короткой программе ему могли бы дать оценки чуть выше, как мне кажется. Когда ты дебютируешь на чемпионате мира, конечно, не раздадут все баллы. Нужно самому показывать свой максимум, что Женя и сделал в обеих программах.

В мужском катании сейчас очень высокий уровень, у чемпиона мира Натана Чена пять четверных в программе, это просто космос. Так что быть восьмым в компании таких фигуристов – это отличный результат», — приводит слова Мишиной «РИА Новости».