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Результаты произвольной программы у мужчин на чемпионате мира по фигурному катанию

Семененко получил за технику в произвольной программе больше, чем Ханю
Фигурное катание / ЧМ по фигурному катанию 0
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Убедительная победа в произвольной программе позволила американцу Нэйтану Чену в третий раз стать чемпионом мира. Чену совсем немного баллов не хватило до принадлежащего ему мирового рекорда – 224,92.

Лидировавший после короткой программы японец Юдзуру Ханю показал неудачный прокат и стал только четвёртым в произвольной. По оценке за технику двукратный олимпийский чемпион уступил даже российскому дебютанту Евгению Семененко. Технические элементы Ханю были оценены в 89,78 балла, Семененко получил от судей 90,51 – это четвёртая оценка среди всех участников чемпионата мира в мужском одиночном катании. Технический балл чемпиона мира — 125,89, россиянин Михаил Коляда получил 88,82.

Фигурное катание. Чемпионат мира. Стокгольм, Швеция
Мужчины. Произвольная программа

1. Нэйтан Чен (США) – 222,03.
2. Юма Кагияма (Япония) – 190,81
3. Сёма Уно (Япония) – 184,82
4. Юдзуру Ханю (Япония) – 182,20
5. Михаил Коляда (Россия) – 178,52
6. Киган Мессинг (Канада) – 176,75
7. Евгений Семененко (Россия) – 171,59
8. Джейсон Браун (США) – 170,91

Американец, к счастью, победил на чемпионате мира. Теперь-то Россию не засудят в танцах?
Нэйтан Чен просто с другой планеты! А Коляда даже с падением выполнил главную задачу.
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