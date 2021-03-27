Нэйтан Чен: мне очень повезло выступить на этом чемпионате мира

Американский фигурист Нэйтан Чен, ставший трёхкратным чемпионом мира, подвёл итог своего выступления на первенстве планеты в Стокгольме (Швеция).
Чен был третьим после короткой программы, а в произвольной убедительно превзошёл всех соперников.
«Тот факт, что я просто выступил на чемпионате мира после этого беспрецедентного года уже потрясающе. Очень счастлив быть здесь и сегодня откатал программу в своё удовольствие. Не знаю, во скольких чемпионатах мира я ещё смогу участвовать, так что старался не упустить шанс и запомнить этот турнир надолго. Это был классный опыт, мне очень повезло здесь выступить, и я всё время помню об этом.
Как отпраздную? Поеду домой, проведу время с семьёй – ничего экстраординарного. Сейчас я просто счастлив», — сказал Чен после выступления.
- 27 марта 2021
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