Синицина и Кацалапов через 12 лет вернули в Россию золото чемпионата мира в танцах на льду

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали первыми российскими чемпионами мира в танцах на льду за 12 лет. Именно в 2009 году отечественные танцоры в предыдущий раз поднялись на высшую ступень пьедестала почёта чемпионата мира. Ими были Оксана Домнина и Максим Шабалин.

На чемпионате мира в Стокгольме (Швеция) Синицина и Кацалапов выиграли как ритмический, так и произвольный танец, обновив рекорд по сумме двух программ — 221,17.

Серебряными призёрами стали американцы Мэдисон Хуббелл и Закари Донохью, на 0,36 балла опередившие канадский дуэт Пайпер Джиллс и Поль Пуарье.



Александра Степанова и Иван Букин, допустившие ошибку в ритмическом танцу и блестяще откатавшие произвольный, не смогли подняться выше пятого места. Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро в борьбе за девятое место уступили 0,06 балла американцам Кейтлин Гавайек и Жан-Люку Бейкеру.