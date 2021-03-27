Никита Кацалапов: я всё оставил на льду и полностью опустошён

Российский фигурист Никита Кацалапов, выступающий в паре с Викторией Синициной, прокомментировал победу в соревнованиях танцевальных дуэтов на чемпионате мира.



Серебряными призёрами стали американцы Мэдисон Хуббелл и Закари Донохью, на 0,36 балла опередившие канадский дуэт Пайпер Джиллс и Поль Пуарье.



«Не знаю, что сейчас говорить, даже тяжело описать эмоции. Я всё оставил на льду и полностью опустошён. Всё здесь было на высочайшем уровне, не хватало лишь болельщиков. Но спасибо всем ребятам, которые сегодня были на трибунах. Мы слышали поддержку партнёров. Мы им благодарны», — сказал Кацалапов после выступления.



Фигурное катание. Чемпионат мира. Стокгольм, Швеция

Танцы на льду



1. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) – 221,17.

2. Мэдисон Хуббелл/Закари Донохью (США) – 214,71.

3. Пайпер Джиллс/Поль Пуарье (Канада) – 214,35…

5. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) – 208,77…

10. Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро (Россия) – 188,45.