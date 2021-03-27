Тарасова: Степанова и Букин заслужили быть выше. Я дала себе слово не говорить о судьях

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась мнением о пятом месте россиян Александры Степановой и Ивана Букина в соревнованиях танцевальных дуэтов на чемпионате мира по фигурному катанию.



«Степанова и Букин вчера сделали ошибку. Это было непростительно для чемпионата мира – открываться ошибкой нельзя. А сегодня катались они замечательно – конечно, они заслужили быть выше. Тема судейства? Я дала себе слово не говорить о судьях», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.



Фигурное катание. Чемпионат мира. Стокгольм, Швеция

Танцы на льду



1. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) – 221,17.

2. Мэдисон Хуббелл/Закари Донохью (США) – 214,71.

3. Пайпер Джиллс/Поль Пуарье (Канада) – 214,35…

5. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) – 208,77…

10. Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро (Россия) – 188,45.