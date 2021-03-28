Шахрай — о золоте Синициной и Кацалапова на ЧМ: это была блестящая и убедительная победа

Чемпион мира и Европы, серебряный призёр Олимпийских игр в парном катании Сергей Шахрай прокомментировал победу российских танцоров Виктории Синициной и Никиты Кацалапова на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция). Сергей также оценил выступление Александры Степановой и Ивана Букина.
«Это была блестящая и убедительная победа нашей пары, Виктория и Никита прекрасно откатали как ритмический танец, так и произвольную программу. Рад за ребят и за их тренера Александра Жулина, нас связывают хорошие дружеские отношения.
Я в течение длительного времени мог наблюдать за этой парой, как они готовятся, как работают, поэтому могу только повторить, что очень рад за них и за всю их команду. Особо следует отметить, что ребятам сложно давался этот сезон – у Вики были травмы, и у Никиты были травмы, плюс переболели пневмонией, но ребята преодолели все трудности, и тем желаннее и ценнее эта победа.
Кто-то скажет, что в Стокгольме не было французской пары Пападакис/Сизерон, это неважно, а важно то, что наши ребята прекрасно подготовились и показали выступление достойное чемпионов мира.
Выступление Александры Степановой и Ивана Букина? Их сейчас критикуют, а я хочу поддержать ребят. Сейчас нужно внимательно всё проанализировать и подумать, что ещё можно сделать, чтобы конкурировать с ведущими парами. Впереди олимпийский сезон», — приводит слова Шахрая «Советский спорт».
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