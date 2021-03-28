Москович: признаю великолепие Синициной и Кацалапова, никаких вопросов по их победе нет

Серебряный призёр Олимпиады в Сочи в командном турнире канадский фигурист Дилан Москович поделился мнением о победе Виктории Синициной и Никиты Кацалапова в соревнованиях танцевальных дуэтов на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция).



«Синицина и Кацалапов — очень сильные фигуристы. Они очень легко катаются по льду. У них всё идеально. Правда, меня, не танцора, они не приводят в движение так сильно, как некоторые другие пары. При этом я признаю их великолепие. Никаких вопросов по их победе нет.



Будет очень интересно посмотреть, что произойдёт на Олимпийских играх. Мы и на чемпионате мира видели много сильных пар, а там к ним добавятся Пападакис и Сизерон. Предвкушаю их возвращение, и любопытно посмотреть, что будут делать остальные, чтобы догнать их», — сказал Москович в интервью CBC.

Хилл: рад за Синицину и Кацалапова, об этой паре нельзя сказать ничего плохого