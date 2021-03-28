Навка: российское женское одиночное катание непобедимо. Дай бог, чтобы так было всегда

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка поделилась мнением о результатах чемпионата мира в женском одиночном катании. Чемпионкой соревнований стала Анна Щербакова, серебряным призёром – Елизавета Туктамышева, бронзовым – Александра Трусова. Российские фигуристки впервые в истории завоевали все три медали чемпионата мира.



«Результаты наших девочек — это триумф! Даже при том, что прокаты всех девочек были нечистыми, было много помарок, мы заняли весь пьедестал. Это не может не радовать. Лишнее подтверждение тому, что российское женское одиночное катание непобедимо. Дай бог, чтобы так было всегда», — сказала Навка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Сколько заработали российские фигуристы на чемпионате мира – 2021? Подробности здесь.

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