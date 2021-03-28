Мишина: не должно быть, чтобы спортсмен с одним четверным обыгрывал тех, у кого четыре

Заслуженный тренер России Татьяна Мишина прокомментировала ситуацию, когда американец Джейсон Браун, исполнивший за весь чемпионат мира один четверной прыжок, и тот с недокрутом, оказался в турнирной таблице выше российского дебютанта Евгения Семененко, уверенно справившегося с четырьмя четверными.

Семененко, получивший четвёртую из всех участников оценку за технику в произвольной программе, стал восьмым, Браун – седьмым.

«Злит ли меня эта ситуация? Есть такое. Это мужское одиночное катание, даже не женское. Здесь большое количество четверных прыжков должно быть в порядке вещей. Но Брауна почему-то постоянно высоко оценивают компонентами. И я, как тренер, и спортсмены – соперники Брауна с таким положением вещей категорически не согласны. Фигурное катание прогрессирует, программы усложняются. Поэтому не должно быть так, чтобы спортсмен с одним четверным обыгрывал тех, у кого четыре. Это должно отражаться на первой оценке, что никакие компоненты не могли перекрывать общий результат», — приводит слова Мишиной «Спорт день за днём».

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