Мишина: Семененко хотел доказать, что его не зря взяли в Стокгольм

Тренер Татьяна Мишина рассказала, что критика решения федерации отправить на чемпионат мира 17-летнего дебютанта по-хорошему разозлила её ученика Евгения Семененко и помогла занять восьмое место.

«Мы обсуждали с Женей эту тему. И он сам признавался, что ему эта критика даже помогла по-хорошему разозлиться. Он хотел доказать, что его не зря взяли в Стокгольм, что это было сделано именно по-спортивному принципу. Женя правильно отреагировал. Профессиональный спортсмен не должен раскисать от каких-то отзывов и комментариев.

Оценки за компоненты? «Шестёрки» от британского арбитра? Это, конечно, очень предвзятое судейство. Получается, что для хороших баллов надо много и хорошо выступать, чтобы судьи тебя знали. Иначе получается вот так. Но ведь все понимают, что Женя на «шестёрки» не катается», — приводит слова Мишиной «Спорт день за днём».