Мишина и Галлямов решили выступить на командном чемпионате мира

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов, которые стали чемпионами мира в парном катании на турнире в Стокгольме (Швеция), решили принять участие в командном чемпионате мира. Турнир пройдёт в Осаке (Япония) с 15 по 18 апреля.
«Мы планируем поехать в Японию», — рассказал Галлямов на встрече с журналистами.
Ранее о намерении выступить на командном чемпионате мира заявила чемпионка мира 2021 года в женском одиночном катании Анна Щербакова. Официально состав сборной России на турнир станет известен после того, как его объявит Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР).
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