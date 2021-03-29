Щербакову задарили цветами, Трусова дала автограф на своей книге. Фото встречи фигуристов

29 марта в подмосковном аэропорту Шереметьево состоялась встреча сборной России по фигурному катанию, которая вернулась домой после успешного выступления на чемпионате мира в Стокгольме.
Российские фигуристки впервые в истории завоевали все три медали чемпионата мира. Ученица Этери Тутберидзе Анна Щербакова выиграла золото, ученица Алексея Мишина Елизавета Туктамышева добилась серебряной медали, а подопечная Евгения Плющенко Александра Трусова стала третьей, сумев подняться с 12-ой строчки после проваленной короткой программы.
Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали первыми российскими чемпионами мира в танцах на льду за 12 лет. Они выиграли как ритмический, так и произвольный танец, обновив рекорд по сумме двух программ — 221,17.
Среди спортивных пар золотыми медалистами стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали бронзовыми призерами
Лучшие кадры встречи — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
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