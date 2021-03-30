«Гораздо важнее быть чемпионкой мира, чем первой в рейтинге». Леонова — о рейтинге ISU

Серебряный призёр чемпионата мира 2012 года в женском одиночном катании Алёна Леонова прокомментировала то, что Анна Щербакова не смогла обойти Рику Кихиру в рейтинге Международного союза конькобежцев (ISU), несмотря на победу на чемпионате мира в Стокгольме.
«Если рейтинг учитывает соревнования за последние четыре года, то Кихира объективно лучшая в мире. У неё было изначально больше баллов, чем у Щербаковой. Никто же специально не придумывал, чтобы именно Рика стала первой. Но после победы на ЧМ Аня достойна быть на первом месте, и у неё априори должно быть больше баллов. Возможно, стоит изменить систему начисления баллов, чтобы не возникало вопросов: «Почему чемпионка мира на втором месте в рейтинге»? Правила меняются практически каждый сезон, наверное, будут какие-то пересмотры.
Рейтинг влияет только на разминку, но наши девчонки сильные, поэтому они всё время попадают в последнюю. Мне кажется, гораздо важнее быть чемпионкой мира, чем первой в рейтинге», — сказала Леонова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.
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