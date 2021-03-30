Александра Бойкова: надеюсь, что в следующем сезоне мы станем лучшей версией себя

19-летняя российская фигуристка Александра Бойкова, выступающая в паре с Дмитрием Козловским, подвела итоги сезона.
«Вот и подошёл к концу соревновательный сезон и для нас. Наверное, многое могло быть лучше, проще и позитивнее. Однако три медали на главных стартах сезона и все разной пробы — это тоже результат!
Могу сказать лишь одно: я благодарна тем урокам, которые преподнёс нам год. Я благодарна нашим болельщикам, которые остаются с нами до конца! Благодарна нашей команде за проделанную работу, несмотря на все трудности. Надеюсь, что в следующем сезоне мы станем лучшей версией себя. Нас ждёт интересная подготовка к новому, олимпийскому сезону», — написала Бойкова на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Бойковой в «Инстаграме».
Напомним, на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция) первое место в соревнованиях спортивных пар заняла российская пара Анастасия Мишина – Александр Галлямов. По сумме короткой и произвольной программ они набрали 227.59 балла. Вторыми стали представители Китая Вэньцзин Суй и Хань Цун. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский замкнули тройку лидеров, чье отставание от обладателей золотых медалей составило 10 баллов.
- 30 марта 2021
-
17:45
-
16:28
-
16:13
-
16:11
-
16:03
-
15:27
-
14:40
-
14:20
-
14:03
-
14:00
-
13:49
-
13:43
-
13:39
-
12:58
-
12:46
-
11:56
-
11:51
-
11:04
-
09:15
-
09:07
-
05:01
-
00:53
-
00:36
-
00:29
-
00:09
-
00:09
- 29 марта 2021
-
23:56
-
23:56
-
23:41
-
23:24
-
22:40
-
22:24
-
22:09
-
21:59
-
20:57