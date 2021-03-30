Александра Бойкова: надеюсь, что в следующем сезоне мы станем лучшей версией себя

19-летняя российская фигуристка Александра Бойкова, выступающая в паре с Дмитрием Козловским, подвела итоги сезона.



«Вот и подошёл к концу соревновательный сезон и для нас. Наверное, многое могло быть лучше, проще и позитивнее. Однако три медали на главных стартах сезона и все разной пробы — это тоже результат!



Могу сказать лишь одно: я благодарна тем урокам, которые преподнёс нам год. Я благодарна нашим болельщикам, которые остаются с нами до конца! Благодарна нашей команде за проделанную работу, несмотря на все трудности. Надеюсь, что в следующем сезоне мы станем лучшей версией себя. Нас ждёт интересная подготовка к новому, олимпийскому сезону», — написала Бойкова на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Бойковой в «Инстаграме».

Напомним, на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция) первое место в соревнованиях спортивных пар заняла российская пара Анастасия Мишина – Александр Галлямов. По сумме короткой и произвольной программ они набрали 227.59 балла. Вторыми стали представители Китая Вэньцзин Суй и Хань Цун. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский замкнули тройку лидеров, чье отставание от обладателей золотых медалей составило 10 баллов.