Бечке: если бы Бойкова и Козловский не рассыпались, у Москвиной было бы золото и серебро

Серебряный призёр Олимпийских игр в парном катании Елена Бечке оценила выступление подопечных тренера Тамары Москвиной на чемпионате мира в Стокгольме. Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли золото. Третье место заняли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

«Я надеялась, что это будут два первых места. Не сложилось, но это всё равно огромный успех. Думаю, если бы Бойкова и Козловский не рассыпались под давлением, Тамара Москвина могла бы взять два первых места. Конечно, это нервы. Я думала об этом за пару дней до турнира, и мы с Тамарой много раз это обсуждали: у более молодой пары больше шансов хорошо откатать программу, потому что им нечего терять. Они знали, что у них есть свежесть, отличная техническая подготовка, невероятный уровень прыжков.

Мы обсуждали, что более молодым ребятам легче попасть на вершину, так как основное давление на плечах у первых номеров страны. Думаю, это им сильно помогло перестроиться после короткой программы, где вращения были не идеальными — вернее, выход из вращения. После короткой программы они шли прямо к цели — не за первым местом, а за чистым прокатом. Бойкова и Козловский оказались в очень тяжёлом положении. Все ждали от них победы, и они жаждали успеха больше, чем чего-либо ещё. Они хотели быть чемпионами мира…

У них был тяжёлый сезон. Во-первых, я раньше никогда не видела, чтобы партнёрша падала на прыжках, но в последние месяцы у неё были какие-то проблемы с выбросом. Кроме того, они поменяли музыку для короткой программы. Когда эта пара выходила на произвольную программу, я думала: «Ох, это будет сложно». Они уже знали оценки предыдущей российской пары. И что им делать? Выдавать лучшее выступление в жизни? К сожалению, партнёрша упала на тройном тулупе, что было очень неожиданно. Выброс — мне казалось, что всё идёт нормально, но потом — пуф, и спустя долю секунды она в этом неловком положении. В этот момент мне всё стало понятно. Даже если бы она просто упала на тулупе, а потом они сделали бы всё идеально, как обычно это делают, эта пара, вероятно, могла бы стать второй, но не первой. Как можно подняться выше пары, которая откаталась красиво и безупречно?» — сказала Бечке в интервью каналу The Skating Lesson.