«Даже обсуждать не хочу». Тамара Москвина — о словах Александры Бойковой в её адрес

Тренер по фигурному катанию Тамара Москвина рассказала, как отреагировала на фразу своей подопечной Александры Бойковой, сказанную после объявления оценок на чемпионате мира в Стокгольме. Бойкова, выступающая в паре с Дмитрием Козловским, обратилась к Москвиной с обидой в голосе, имея в виду пару Анастасия Мишина – Александр Галлямов: «Поздравляю, у вас есть чемпионы мира».

«После соревнований Александра и Дмитрий поздравили меня и Артура Минчука с победой фигуристов из нашей группы. Это абсолютно нормальный момент. Почему нельзя поздравить тренеров с успехом коллег по группе? Комментарии, которые последовали, даже обсуждать не хочу. Будучи непосредственной участницей событий, не вижу повода для дискуссий.

У нас ведь не контактный вид спорта! Не бокс и даже не водное поло, где под водой игроки пинают друг друга. Каждая пара выходит на пустую площадку ледовой арены, чтобы продемонстрировать всё, что наработано на тренировках. На нашем катке каждой паре созданы все условия для подготовки. В этом огромная заслуга моего ученика Антона Сихарулидзе, который организовал клуб, дал ему моё имя и продолжает финансово поддерживать. Всё остальное зависит от умения спортсменов сконцентрироваться на своём выступлении. Это только Майклу Фелпсу в плавании удалось выиграть 23 золотые олимпийские медали. В фигурном катании даже выдающиеся мастера не избегают ошибок. В Стокгольме в короткой программе упал Натан Чен, а Юзуру Ханю завалил произвольную», — цитирует Москвину РИА «Новости».

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