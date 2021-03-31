Япония объявила состав на командный чемпионат мира по фигурному катанию

Федерация конькобежного спорта Японии объявила состав на командный чемпионат мира, который пройдёт в японской Осаке с 15 по 18 апреля.
В женском одиночном катании Японию представят Рика Кихира и Каори Сакамото (7-е и 6-е место на чемпионате мира 2021 соответственно). В мужском одиночном катании выступят Юдзуру Ханю, завоевавший бронзу на прошедшем чемпионате мира в Стокгольме, и Сёма Уно, занявший на мировом первенстве четвёртое место.
В соревнованиях спортивных пар примут участие Рику Миура — Рюити Кихара (10-е место на ЧМ), а в танцах на льду — Мисато Комацубара — Тим Колето (19-е место на ЧМ).
Командный чемпионат мира – 2021 — седьмые международные командные соревнования по фигурному катанию, организованные японской конькобежной федерацией при поддержке Международного союза конькобежцев. Чемпионат в седьмой раз состоится в Японии, но впервые в городе Осака.
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