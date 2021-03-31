Юрист Пацев оценил возможный конфликт интересов между «Самбо-70» и ООО «Тим Тутберидзе»

Спортивный юрист Артём Пацев оценил возможный конфликт интересов между школой «Самбо-70», в которой работает тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе, и ее зарегистрированным ООО «Тим Тутберидзе».
«Если в трудовом договоре у работника нет запрета на занятие руководящих должностей в других организациях — а такой запрет бывает крайне редко, да и бывает, как правило, только у работников-руководителей, — то никакого значения создание этим работником своего ООО не имеет. Это абсолютно стандартная ситуация.
Человек где-то работает по найму и у него есть собственное ООО, которое ведёт примерно такую же деятельность – ничего страшного. Если это ООО не участвует в качестве «подрядчика» или «исполнителя» для той же организации, где владелец ООО трудится в качестве работника, и при этом такой работник соблюдает режим рабочего времени, а работодателя всё устраивает – никаких проблем я не вижу», — сказал Пацев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
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