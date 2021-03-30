Лайшев — о создании ООО «Тим Тутберидзе»: то, что делает Этери Георгиевна, — правильно

Директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал новость, что российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе зарегистрировала общество с ограниченной ответственностью под названием «Тим Тутберидзе».

«По поводу открытия ООО я с Этери Георгиевной не разговаривал. Но она молодец. То, что она делает — правильно», — сказал Лайшев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Тутберидзе — одна из наиболее успешных тренеров в фигурном катании. Она подготовила олимпийскую чемпионку Юлию Липницкую, двукратную чемпионку мира и серебряного олимпийского призёра Евгению Медведеву, олимпийскую чемпионку и чемпионку мира Алину Загитову, чемпионку мира Анну Щербакову, серебряного призёра чемпионата мира Элизабет Турсынбаеву, чемпионку Европы Алёну Косторную, призёров чемпионатов Европы Сергея Воронова, Мориса Квителашвили и Александру Трусову.