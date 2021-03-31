Казакова — о победе Мишиной и Галлямова: иногда дуракам везёт — в хорошем смысле

Олимпийская чемпионка 1998 года в парном катании Оксана Казакова поделилась мнением о победе Анастасии Мишиной и Александра Галлямова в соревнованиях спортивных пар на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция). Российский дуэт на 1,88 балла опередил представителей Китая Суй Вэньцзин и Хань Цун, завоевавших серебро.

«Во-первых, Мишина и Галлямов очень хорошо подготовлены. Во-вторых, они были очень стабильны в своих прокатах. Дело не в том, что это был особый турнир без зрителей. Дело в том, что они безупречно откатали свою программу. Иногда, как говорится, дуракам везёт — в хорошем смысле. И дебютантам иногда везёт. Они откатали программу без ошибок, без срывов, показали то, что умеют. Думаю, это был их лучший прокат в сезоне», — сказала Казакова в эфире Радио Зенит.