Казакова: у Трусовой космическое катание. Главное, чтобы она не начала сильно расти

Олимпийская чемпионка 1998 года в парном катании Оксана Казакова оценила выступление россиянки Александры Трусовой на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме (Швеция). Напомним, Трусова поднялась с 12-го места после короткой программы на третье. В произвольной программе Александра попыталась исполнить пять четверных прыжков — два из них удачно, один с ошибкой, два — с падением.



«Да, Трусова ошибалась. Но и иностранные фигуристки совершили ошибки. Ну и мы понимаем, что у Александры всё равно космическое катание. Она исполнила пять четверных прыжков, и этому нельзя не поклониться и не дать зашкаливающий балл. Это нормально. Она ехала быть в тройке как минимум, а то и выигрывать. Главное, чтобы Александра не начала сильно расти.



Есть такие спортсмены, которым лучше, когда планка высокая. Когда дают элементы полегче, то начинаешь лениться. Раз сложность высоко оценивается, то, ребята, тренируйте элементы, катайтесь. Тебя вознаградят за это судьи. Не вижу в этом ничего плохого. Единственное, боюсь за травмы и за здоровье, можно очень сильно нападаться. Я всё-таки сделала бы, например, три четверных или два, чтобы программа смотрелась чище и целостнее, чтобы не было встаём-падаем, встаём-падаем», — сказала Казакова в эфире Радио Зенит.

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