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Журналист из США: в России антигомосексуальные законы, а она отмечает победы музыкой гея

Журналист из США: в России антигомосексуальные законы, а она отмечает победы музыкой гея
Фигурное катание / Чемпионат мира 0
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Американский спортивный обозреватель Филипп Херш прокомментировал замену гимна России музыкой Петра Чайковского на церемонии награждения на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме.

«Ирония использования музыки Чайковского в качестве замены гимна России меня поразила: страна с возмутительными антигомосексуальными законами и институционализированной гомофобией отмечает свои спортивные успехи музыкой гения, который был геем», — написал Херш в своём «твиттере».

Государственный гимн России не может звучать на Олимпийских играх и чемпионатах мира из-за санкций Всемирного антидопингового агентства. Предложенная комиссией спортсменов Олимпийского комитета России в качестве замены песня «Катюша» была отклонена Спортивным арбитражным судом.

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