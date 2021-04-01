Журналист из США: в России антигомосексуальные законы, а она отмечает победы музыкой гея

Американский спортивный обозреватель Филипп Херш прокомментировал замену гимна России музыкой Петра Чайковского на церемонии награждения на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме.
«Ирония использования музыки Чайковского в качестве замены гимна России меня поразила: страна с возмутительными антигомосексуальными законами и институционализированной гомофобией отмечает свои спортивные успехи музыкой гения, который был геем», — написал Херш в своём «твиттере».
Государственный гимн России не может звучать на Олимпийских играх и чемпионатах мира из-за санкций Всемирного антидопингового агентства. Предложенная комиссией спортсменов Олимпийского комитета России в качестве замены песня «Катюша» была отклонена Спортивным арбитражным судом.
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