Евгений Плющенко: если бы Трусова сделала ещё один четверной, она бы выиграла ЧМ

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко оценил выступление фигуристки Александры Трусовой на чемпионате мира в Стокгольме. Подопечная Плющенко занимала 12-е место после короткой программы, но в итоге смогла завоевать бронзовую медаль.

«Её целеустремлённость, её желание что-то сделать именно на этой тренировке, невозможность перенести работу на следующую — я был таким же в юности. У меня зашкаливал максимализм. Думал, что должен сделать максимум, убиться, разбиться… Меня в своё время Мишин сдерживал. У Саши всё то же самое. У неё большие амбиции, она ставит перед собой очень тяжёлые и сложные задачи. Ни одна девочка на сегодняшний день таких задач не ставит — это пять четверных прыжков. Если бы Саша сделала ещё один четверной, она бы выиграла чемпионат мира. На тренировках, которые проходили у нас на чемпионате мира, за шесть минут Трусова катала произвольную программу с пятью четверными. Но у неё был груз ответственности, который её давил и передавливал», — цитирует Плющенко сайт «Матч ТВ».

Евгений также оценил сотрудничество с Трусовой и рассказал об их ближайших планах.

«Наша задача сейчас — начинать готовить новые программы на следующий сезон. У нас будет новая короткая и новая произвольная. Идеи есть, мысли есть, музыка есть, и не одна. Конечно, то, что мы с Сашей поработали 7-8 месяцев, — это очень мало. Нам нужно время, потому что она долгое время была в другой команде, где одна методика, а у нас в команде всё совершенно по-другому. Но мне кажется, что Саша начала более-менее открываться и для публики, и для прессы», — сказал Плющенко.

Золото на чемпионате мира по фигурному катанию завоевала Анна Щербакова. Серебро досталось Елизавете Туктамышевой.

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